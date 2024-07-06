Дешам высказался после победы Франции над Португалией

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после победного матча с командой Португалии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Напряженная и равная игра. Победу могла добыть любая команда. Нам было сложнее в концовке овертайма, не исключаю, что мы сильнее устали. Во время серии 11-метровых ощущалось спокойствие, несмотря на то, что пенальти били у трибуны португальских болельщиков», - передает слова специалиста beIN Sports.
Матч завершился вничью со счетом 0:0, по пенальти французы выиграли – 5:3. В полуфинале чемпионата Европы подопечные Дешама сыграют против Испании.
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