Дешам высказался после победы Франции над Португалией

«Напряженная и равная игра. Победу могла добыть любая команда. Нам было сложнее в концовке овертайма, не исключаю, что мы сильнее устали. Во время серии 11-метровых ощущалось спокойствие, несмотря на то, что пенальти били у трибуны португальских болельщиков», - передает слова специалиста beIN Sports.