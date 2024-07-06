Дешам объяснил замену Мбаппе в матче с Португалией

«Килиан сильно устал. Я заметил, что ему было трудно в первом экстра-тайме. Не было смысла держать его на поле. Мбаппе всегда был честен со мной и партнерами. Решение добавить свежести кажется мне абсолютно нормальным», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.