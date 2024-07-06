Дешам объяснил замену Мбаппе в матче с Португалией

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам высказался о замене звездного нападающего Килиана Мбаппе в овертайме матча с Португалией на чемпионате Европы – 2024.
«Килиан сильно устал. Я заметил, что ему было трудно в первом экстра-тайме. Не было смысла держать его на поле. Мбаппе всегда был честен со мной и партнерами. Решение добавить свежести кажется мне абсолютно нормальным», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Игровое время матча Португалия – Франция завершилось вничью со счетом 0:0. «Трёхцветные» одержали победу в серии пенальти – 5:3. В полуфинале французам будет противостоять Испания.
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