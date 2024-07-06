Тренер Франции Дешам: «Автогол - это тоже гол»

«Я очень рад, ведь мы вышли в полуфинал. Теперь нам нужно выиграть следующий очень тяжелый матч. Нам нужно забивать больше голов, не хватает результативности. Мы не забили ни одного мяча с игры? Автогол – это тоже гол. Можно много не забить, но главное не пропустить в свои. Но я бы предпочел, чтобы мы забивали больше», - высказался специалист в послематчевом интервью.