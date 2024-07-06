Аршавин оценил шансы Швейцарии пройти Англию на Евро

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о шансах сборных Швейцарии и Турции выйти в полуфинал чемпионата Европы – 2024.

«Демирал - очень большая потеря, но небольшие шансы у Турции всё равно есть. Швейцария, наверное, вторая команда по игре после Испании, но выйдет всё равно Англия», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между сборными Швейцарии и Англии состоится 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встреча национальных команд Нидерландов и Турции пройдет в этот же день, но начнется в 22:00.