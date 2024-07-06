Пепе высказался о вылете Португалии с Евро

41-летний португальский защитник Пепе прокомментировал неудачу в матче против Франции в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024.
«Тяжело подобрать слова, чтобы описать все произошедшее. Португалия заслуживала другого итога, но таков футбол. Несколько дней назад мы были счастливы, победив Словакию, но сейчас грустим. У нас были шансы, мы достойно сражались», - передает слова опытного футболиста пресс-служба УЕФА.
Португалия проиграла Франции в серии пенальти – 3:5. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В полуфинале чемпионата Европы подопечные Дешама сыграют с Испанией.
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