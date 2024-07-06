Пепе высказался о вылете Португалии с Евро

«Тяжело подобрать слова, чтобы описать все произошедшее. Португалия заслуживала другого итога, но таков футбол. Несколько дней назад мы были счастливы, победив Словакию, но сейчас грустим. У нас были шансы, мы достойно сражались», - передает слова опытного футболиста пресс-служба УЕФА.