Вслед за Кроосом сборную Германии может покинуть ещё одна звезда

34-летний форвард сборной Германии Томас Мюллер после вылета с домашнего Евро-2024 высказался касательно своего будущего в национальной команде.

«Большая вероятность, что это была моя последняя игра за «бундестим», - передает слова опытного нападающего Sky Germany.

Напомним, что немецкая сборная потерпела неудачу в матче ¼ финала домашнего чемпионата Европы с командой Испании. Подопечные Юлиана Нагельсманна уступили «красной фурии» со счетом 1:2 в овертайме. Испания шагнула в полуфинал престижного турнира, где ее соперником будет Франция, отправившая домой португальцев.