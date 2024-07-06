Пепе высказался об объятиях с Роналду после поражения Португалии

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о поддержке Криштиану Роналду после вылета с чемпионата Европы – 2024. В четвертьфинале команда уступила Франции.

«Объятия Криштиану многое значат для меня. Мы с ним как братья… Сейчас не самое подходящее время для интервью. Поговорим позже», - передает слова опытного футболиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что игровое время матча завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты Франции – 5:3. В полуфинале чемпионата Европы подопечные Дидье Дешама сыграют против команды Испании.