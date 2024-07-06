Нагельсманн высказался о неназначенном пенальти в ворота Испании

«Арбитр немного свистел в пользу соперника. Эпизод с попаданием мяча в руку трудно оценивать. Если мяч летит в створ ворот, то это 11-метровый. Выстрел Мусиалы был хорошим, не исключаю, что он попал бы в ворота. Рука испанца была вытянута далеко в сторону», - передает слова специалиста Sky Sport Germany.