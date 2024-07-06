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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн высказался о неназначенном пенальти в ворота Испании

06 Июля 2024 • 07:51 Комментировать

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался недоволен работой судей в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 против команды Испании.

«Арбитр немного свистел в пользу соперника. Эпизод с попаданием мяча в руку трудно оценивать. Если мяч летит в створ ворот, то это 11-метровый. Выстрел Мусиалы был хорошим, не исключаю, что он попал бы в ворота. Рука испанца была вытянута далеко в сторону», - передает слова специалиста Sky Sport Germany.

Сборная Германии проиграла Испании в овертайме со счетом 1:2 и вылетела с домашнего турнира. «Красная фурия» в полуфинале встретится с Францией.

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Сборная Германии Сборная Испании Юлиан Нагельсманн ещё теги
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