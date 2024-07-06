Нагельсманн высказался о неназначенном пенальти в ворота Испании

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался недоволен работой судей в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 против команды Испании.
«Арбитр немного свистел в пользу соперника. Эпизод с попаданием мяча в руку трудно оценивать. Если мяч летит в створ ворот, то это 11-метровый. Выстрел Мусиалы был хорошим, не исключаю, что он попал бы в ворота. Рука испанца была вытянута далеко в сторону», - передает слова специалиста Sky Sport Germany.
Сборная Германии проиграла Испании в овертайме со счетом 1:2 и вылетела с домашнего турнира. «Красная фурия» в полуфинале встретится с Францией.
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