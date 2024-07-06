Мбаппе прокомментировал победу над Португалией в четвертьфинале Евро-2024

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пообщался с прессой после выхода в полуфинал чемпионата Европы – 2024.
«На моем счету всего один гол на турнире, но мы вышли в полуфинал, поэтому я доволен. Хочу помочь команде во встрече с испанцами. Я очень рад, прежде всего, за нас всех», - передает слова 25-летнего нападающего Lequipe.
В четвертьфинале Евро сборной Франции противостояла Португалия. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были «трёхцветные» (5:3). Подопечные Дидье Дешама пробились в полуфинал турнира, где сыграют с Испанией.
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