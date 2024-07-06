Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии

Эльма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала в социальных сетях фотографию с французским форвардом Килианом Мбаппе после матча ¼ финала.

«Прекрасный футболист. Желаю тебе всего самого хорошего», - подписала снимок женщина. На фото также запечатлены другие члены семьи Роналду.

Матч сборных Португалии и Франции завершился вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти оказались успешнее подопечные Дидье Дешама – 5:3. Французская команда шагнула в полуфинал престижного турнира, где сыграет против сборной Испании. «Красная фурия» накануне выбила немцев.