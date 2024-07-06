Девушка Роналду отреагировал на вылет Португалии с Евро

Джорджина Родригес, девушка звездного нападающего Криштиану Роналду, опубликовала пост после вылета Португалии с чемпионата Европы – 2024. В четвертьфинале команда уступила Франции в серии послематчевых пенальти.

«Мы пережили прекрасные эмоции во время турнира. Португалия, спасибо за все», - говорится в публикации девушки в соцсетях.

Стоит отметить, что на чемпионате Европы 39-летний Криштиану принял участие в пяти встречах, отметившись лишь одной голевой передачей.

В полуфинальном матче Евро-2024 сборная Франции померяется силами с командой Испании, обыгравшей Германию.