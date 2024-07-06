В Португалии назвали Роналду и Фелиша худшими игроками в проигранном матче с Францией

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 встречались сборные Португалии и Франции. Игровое время не выявило победителя, встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались «трёхцветные» (5:3) и вышли в полуфинал.

Журналисты португальской газеты A Bola оценили выступление футболистов своей национальной команды в прошедшей встрече. Худшим были признаны нападающие Криштиану Роналду и Жоау Фелиш, не реализовавший пенальти. Об получили пять баллов из десяти.

Франция шагнула в ½ финала чемпионата Европы, где ей будет противостоять национальная сборная Испании.