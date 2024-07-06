Щербаченко: «Нидерланды в четвертьфинале – неожиданность»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил сборную Нидерландов, которая проведёт четвертьфинал Евро-2024 против сборной Турции.

- Есть определённая неожиданность в том, что Нидерланды добрались до четвертьфинала. Они показывают такой футбол немножко спонтанный, невыстроенный. Там упор на хорошие индивидуальные действия. Давно смотрю за Куманом – он не делает тренерские команды, – заявил Щербаченко.

Матч Нидерланды – Турция стартует сегодня, 6 июля, в 22:00.