Щербаченко: «Как бы Англию не постигла участь Австрии»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым дал комментарий по поводу скорого четвертьфинала Евро-2024 между Англией и Швейцарией.

- Все ставят на англичан, но швейцарцы тоже неплохо выглядят. Как бы Англию не постигла участь Австрии, которую тоже все записывали в фавориты перед матчем 1/8 финала с Турцией. Австрийцы реально хорошо играли, но футбол предполагает определённые моменты везения и случайностей, – напомнил Щербаченко.

Матч Англия – Швейцария на Евро-2024 состоится сегодня, 6 июля, в 19:00.