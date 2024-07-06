Денис Попов: «Испания меньше Германии зависит от смены поколений»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил преимущество испанской сборной над немецкой. Накануне Испания выиграла у Германии четвертьфинальный матч чемпионата Европы (2:1 с победным голом в дополнительное время).

- Мы видим на протяжении турнира, что у Испании одна из самых сбалансированных команд с ровной игрой. И она явный претендент на титул. Испанцы проповедуют свой футбол и в меньшей степени зависят от смены поколений. У других сборных с этим хуже – нет преемственности сейчас у Месси и Роналду, Италия неудачно выступила на Евро молодёжью. На финишной прямой возрастные футболисты не могут держать не то чтобы уровень, потому что исполнительское мастерство никуда не пропадает, а именно современную интенсивность на протяжении всего матча.

У Испании сейчас нет больших имён, за исключением Мораты, который играет на острие. Остальные – плюс-минус перспективные ребята. За счёт того, что в Испании многие десятилетия начиная с детско-юношеских школ игра выстраивается по одной и той же схеме, переход во взрослый футбол у испанцев практически безболезненный.

Германии не хватило этого перехода. Кроос и Мюллер были сумасшедшими футболистами, решавшими эпизоды игры и результат в отдельных матчах. Настала пора, когда они уже не могут решать в одиночку, исходя из своих кондиций и возраста. Но всё равно пока пропасть между ними и теми, кто на подходе, перспективными и молодыми. А Испания – это сплав молодости и опыта, – заключил Попов.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет со сборной Франции 9 июля.