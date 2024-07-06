Фонте: «Португальцы играли лучше»

Бывший защитник португальской сборной Жозе Фонте считает несправедливым вылет соотечественников с Евро-2024. В четвертьфинале турнира сборная Португалии проиграла в серии пенальти вице-чемпионам мира - французам.

- Я думаю, что португальцы играли лучше. Французы слишком много пытались просто разрушать. Но для победы надо забивать. А серия пенальти - это 50 на 50, - цитирует слова экс-оборонца BBC Sport.

Теперь в полуфинале престижного турнира сборной Франции предстоит сыграть со сборной Испании. В последний раз французы становились чемпионами континента в 2000-м году.