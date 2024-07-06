​Крис Саттон: «Франция не заслужила эту победу»

Бывший бомбардир английской Премьер-лиги Крис Саттон прокомментировал итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы, в котором сборная Франции по пенальти одолела португальцев.

- Игра была средней, но пенальти были исполнены безупречно. Тео Эрнандес, несмотря на давление, отправил Диогу Кошту в другой угол ворот. Франция не заслуживала пройти далее, она играет очень средне, но Дидье Дешам снова каким-то образом выдаёт результат, и это удивительно, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Теперь в полуфинале турнира сборной Франции предстоит сыграть со сборной Испании.