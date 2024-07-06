Рио Фердинанд: «Моё огромное уважение Роналду и Пепе»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд впечатлён выступлением сборной Португалии на чемпионате Европы, несмотря на поражение от сборной Франции в серии послематчевых пенальти. Особенно тепло Фердинанд отозвался о Криштиану Роналду и Пепе - ветеранах национальной команды. После матча они тепло обняли друг друга - и Фердинанд обратил на это особое внимание:

- Это квинтэссенция их профессионализма, преданности своему делу. Выйти в эту стадию турнира в этом возрасте и так выступать - я могу только выразить своё огромное уважение, - цитирует слова Рио Фердинанда BBC Sport.