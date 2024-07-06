Роналду вылетел, но установил рекорд чемпионата Европы

Криштиану Роналду покидает чемпионат Европы, как и остальные футболисты сборной Португалии. В четвертьфинальном матче турнира против Франции «европейские бразильцы» потерпели поражение в серии пенальти после нулевой ничьей по итогам 120 минут.

Слабым утешением для Роналду может стать тот факт, что он установил рекорд чемпионата Европы. В послематчевых сериях пенальти Роналду забивал на Евро 4 раза – больше, чем любой другой игрок в истории. На этот факт обращает внимание Squawka.

На Евро-2024 Криштиану Роналду забил два послематчевых пенальти – в ворота сборных Словении и Франции.

Роналду показал худший результат в своей карьере – 0 голов на крупном турнире