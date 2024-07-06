Роналду утешал плачущего Пепе после вылета Португалии

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы. На стадии четвертьфинала команда Роберто Мартинеса проиграла Франции по пенальти после нулевой ничьей.

После игры португальские футболисты, понятное дело, были огорчены. 41-летний Пепе, для которого этот турнир наверняка стал последним крупным в карьере, даже не смог сдержать слёз. Пепе плакал в объятиях 39-летнего Криштиану Роналду. При этом звёздный форвард утешал своего партнёра по команде.

Добавим, что сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы 9 июля будет играть против Испании. А сборная Португалии в следующий раз соберётся уже осенью.

Роналду показал худший результат в своей карьере - 0 голов на крупном турнире