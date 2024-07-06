Роналду показал худший результат в своей карьере - 0 голов на крупном турнире

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы. Команда Роберто Мартинеса на стадии четвертьфинала проиграла Франции по пенальти после нулевой ничьей. Звёздный португальский форвард Криштиану Роналду так и не смог забить на Евро-2024.

Стоит сказать, что Роналду впервые в своей карьере уехал с крупного турнира (чемпионаты Европы и мира) без забитых голов за сборную Португалии. На всех предыдущих своих футбольных форумах Криштиану хотя бы раз, но забивал.

Во время следующего чемпионата мира Криштиану Роналду будет 41 год, и пока сложно сказать, сможет ли португалец выступить на турнире.