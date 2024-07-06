Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Тот случай, когда команды оправдали ожидания. Но ждали от Франции и Португалии не качественного атакующего футбола, а первоклассного разрушения. Судя по тому, что опасные моменты создавались только 10 минут второго тайма – задуманное у команд получилось. Кроме шуток, стоит отметить, что оборона сыграла прекрасно. Вратари выдали отличный матч, Нуну Мендеш, Пепе, Салиба, Рубен Диаш, Тео, Кунде. В разрушении все смотрелись прекрасно.

Беда была с созиданием. Из-за кого же Португалия вылетела, из-за кого проиграла? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым персоналиям четвертьфинала Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 15:19, в створ – 4:5, угловые – 11:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

ЖОАУ ФЕЛИШ – 4,5. Всего 15 минут провёл на поле Жоау Фелиш, но его можно и нужно причислять к худшим игрокам матча. И даже не за эти 15 минут, когда он успел пробить мимо ворот, дважды потерять мяч и дважды попасться на дриблинг. А за его удар в серии пенальти, который стоил португальцам места на Евро-2024. Всё решила именно штанга Фелиша.

БРУНУ ФЕРНАНДЕШ – 4,5. Единственный из этого списка, который провалил только этот матч. Бруну Фернандеш отвечал за всю атакующую активность Португалии, но в игре против Франции сник. И это сказалось на всей команде.

Бруну настолько мало обострял и настолько слаб был в борьбе (проиграл 4 эпизода из 6), что Мартинесу пришлось заменить важнейшего игрока на 74-й минуте.

РАФАЭЛ ЛЕАУ – 4,5. А вот это как раз тот случай, когда весь Евро-2024 не получился. Рафаэл Леау стабильно худшим был в каждом матче. Непонятный дриблинг в ненужных ситуациях, отсутствие толкового взаимодействия и острых передач, ударов по воротам.

Четырнадцать потерь совершил, борьбу проиграл 7 раз из 10, выполнил пять навесов в молоко и был заменён в овертайме. Стоит признать, что это ещё неплохо. Обычно Мартинес менял Леау гораздо раньше.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – 4,0. Криштиану тоже можно отнести к главным неудачникам Евро. За время в Саудовской Аравии пропала резкость, лёгкость, скорость. Он уже не может оторваться от защитников ни на земле, ни в воздухе.

Все 120 минут Мартинес «мучил» своего капитана, но зачем? КриРо только губил моменты (один – явный), «заставлял» партнёров играть на себя в ущерб вариативности. Сам ничего толкового не придумал, ни разу не обострил. За 120 минут отдал всего 21 точную передачу, это при том, что на него пахала вся команда.