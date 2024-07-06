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Чемпионат Европы по футболу 2024

Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции

06 Июля 2024 • 01:03 Комментировать (1)
Португалия
0:0
Франция

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Тот случай, когда команды оправдали ожидания. Но ждали от Франции и Португалии не качественного атакующего футбола, а первоклассного разрушения. Судя по тому, что опасные моменты создавались только 10 минут второго тайма – задуманное у команд получилось. Кроме шуток, стоит отметить, что оборона сыграла прекрасно. Вратари выдали отличный матч, Нуну Мендеш, Пепе, Салиба, Рубен Диаш, Тео, Кунде. В разрушении все смотрелись прекрасно.

Беда была с созиданием. Из-за кого же Португалия вылетела, из-за кого проиграла? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым персоналиям четвертьфинала Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 15:19, в створ – 4:5, угловые – 11:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Португалия

0:0

(4:5 пен.)

Франция
 
Кошта ДиогуКанселу Жоау 74' (Консейсау Франсишку ( 74') Диаш РубенПепе КеплерМендеш НунуПальинья Жоау  79' 90' (Невеш Рубен ( 90') Витинья II 119' (Луис Матеус II ( 119') Силва БернардуФернандеш Бруну 74' (Семеду Нелсон ( 74') Леау Рафаэл 106' (Фелиш Жоау ( 106') Роналду Криштиану
Запасные: Патрисиу РуйДанилу ПерейраЖота ДиогуСа ЖозеИнасиу ГонсалуРамуш ГонсалуНету ПедруНевеш ЖоауДалот ДиогуСилва Антониу
Меньян МайкКунде ЖюльУпамекано ДайоСалиба Вильям  84'Эрнандес ТеоКанте Н'ГолоТчуамени ОрельенКамавинга Эдуардо 91' (Фофана Юссуф ( 91') Гризманн Антуан 67' (Дембеле Усман ( 67') Коло-Муани Рандаль 86' (Тюрам Маркус ( 86') Мбаппе Килиан 106' (Баркола Бредли ( 106')
Запасные: Коман КингслиКлосс ЖонатанПавар БенжаменКонате ИбраимаАреола АльфонсЗаир-Эмери УорренЖиру ОливьеМенди ФерланСамба Брис
05 июля. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

ЖОАУ ФЕЛИШ – 4,5. Всего 15 минут провёл на поле Жоау Фелиш, но его можно и нужно причислять к худшим игрокам матча. И даже не за эти 15 минут, когда он успел пробить мимо ворот, дважды потерять мяч и дважды попасться на дриблинг. А за его удар в серии пенальти, который стоил португальцам места на Евро-2024. Всё решила именно штанга Фелиша.

БРУНУ ФЕРНАНДЕШ – 4,5. Единственный из этого списка, который провалил только этот матч. Бруну Фернандеш отвечал за всю атакующую активность Португалии, но в игре против Франции сник. И это сказалось на всей команде.

Бруну настолько мало обострял и настолько слаб был в борьбе (проиграл 4 эпизода из 6), что Мартинесу пришлось заменить важнейшего игрока на 74-й минуте.

РАФАЭЛ ЛЕАУ – 4,5. А вот это как раз тот случай, когда весь Евро-2024 не получился. Рафаэл Леау стабильно худшим был в каждом матче. Непонятный дриблинг в ненужных ситуациях, отсутствие толкового взаимодействия и острых передач, ударов по воротам.

Четырнадцать потерь совершил, борьбу проиграл 7 раз из 10, выполнил пять навесов в молоко и был заменён в овертайме. Стоит признать, что это ещё неплохо. Обычно Мартинес менял Леау гораздо раньше.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – 4,0. Криштиану тоже можно отнести к главным неудачникам Евро. За время в Саудовской Аравии пропала резкость, лёгкость, скорость. Он уже не может оторваться от защитников ни на земле, ни в воздухе.

Все 120 минут Мартинес «мучил» своего капитана, но зачем? КриРо только губил моменты (один – явный), «заставлял» партнёров играть на себя в ущерб вариативности. Сам ничего толкового не придумал, ни разу не обострил. За 120 минут отдал всего 21 точную передачу, это при том, что на него пахала вся команда.

Худший игрок матча Португалия – Франция
Криштиану Роналду Рафаэл Леау Бруну Фернандеш Жоау Фелиш Другой, напишу в комментариях
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Комментарии (1) Все комментарии
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DezmaN
06 Июля 2024 в 02:32
Иван, при всём уважении - ты написал абсолютную херню. Португалия, которая выступала аутсайдером в матче, чуть не додавила и не смотрелась сильно хуже. Какие к чертям 4 балла вы ставите команде, которая по звёздности уступает в край, но держалась до последнего и проиграла только по пенальти - это просто позорище. Это уровень тупости - значит, чтобы сыграть против одной из сильнейших сборных мира, достаточно 7-ых игроков, учитывая, что остальные обгадились?
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