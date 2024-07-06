Шок дня: Франция дошла до полуфинала Евро, ни разу не забив с игры сама

Сборная Франции стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы. В четвертьфинале против Португалии команда Дидье Дешама победила по пенальти после нулевой ничьей.

Любопытно, что на Евро-2024 французская сборная забила всего лишь три гола. Два из них являются автоголами соперников. Ещё один гол Килиан Мбаппе провёл с пенальти. Словом, «трёхцветные» до сих пор не забили ни одного гола с игры сами. Этот факт не может не удивлять, учитывая качество состава сборной Франции.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Франции будет играть против Испании. Этот матч пройдёт уже во вторник, 9 июля.