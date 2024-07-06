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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Матч ТВ» покажет только один матч 1/2 финала Евро-2024 – известна игра

06 Июля 2024 • 00:50 Комментировать
Испания
...
Франция
09.07 22:00

Завершились первые две встречи 1/4 финала Евро-2024 – сборная Испании выбила из турнира хозяев – немцев, а Франция в не менее упорной борьбе оказалась сильнее Португалии.

Победители составили пару Испания – Франция – сборные сойдутся в очном поединке 9 июля. Это будет единственный матч, который зрители смогут увидеть бесплатно на общедоступном канале «Матч ТВ».

Вторую игру, в которой сразятся победители пар Нидерланды – Турция и Англия – Швейцария, можно будет посмотреть только на OKKO.

Все матчи можно будет посмотреть онлайн в наших прямых текстовых трансляциях на LiveResult.Ru.

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