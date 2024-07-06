Определилась первая пара 1/2 финала Евро-2024

В пятницу состоялись два четвертьфинальных матча чемпионата Европы - 2024. В первом из них сборная Испании обыграла Германию (2:1 по итогам дополнительного времени), а во втором – Франция оказалась сильнее Португалии (победа по пенальти после нулевой ничьей).
Таким образом, была определена первая пара полуфиналистов Евро-2024, она выглядит так:
Испания – Франция.
Полуфинальный матч чемпионата Европы между испанцами и французами пройдёт во вторник, 9 июля. Игра пройдёт в Мюнхене на домашнем стадионе «Баварии».
Добавим, что финал Евро-2024 пройдёт в Берлине в воскресенье, 14 июля.
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