Определилась первая пара 1/2 финала Евро-2024

В пятницу состоялись два четвертьфинальных матча чемпионата Европы - 2024. В первом из них сборная Испании обыграла Германию (2:1 по итогам дополнительного времени), а во втором – Франция оказалась сильнее Португалии (победа по пенальти после нулевой ничьей).

Таким образом, была определена первая пара полуфиналистов Евро-2024, она выглядит так:

Испания – Франция.

Полуфинальный матч чемпионата Европы между испанцами и французами пройдёт во вторник, 9 июля. Игра пройдёт в Мюнхене на домашнем стадионе «Баварии».

Добавим, что финал Евро-2024 пройдёт в Берлине в воскресенье, 14 июля.