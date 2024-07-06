Роналду покидает Евро-2024: Франция в серии пенальти переборола Португалию и шагнула в полуфинал

Сборные Франции и Португалии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/4 финала Евро-2024 состоялся 5 июля.

Ещё одна классная афиша 1/4 финала Евро-2024. В предыдущей стадии французы чуть не провалились в овертайм, забив бельгийцам в самой концовке матча с помощью рикошета. А португальцы вообще отыграли 120 минут и ещё серию пенальти били, затащил которую великолепный Диогу Кошта. Но сил потрачено много – преимущество в свежести точно было у команды Франции.

Однако команды решили пронести осторожный футбол в четвертьфинал. Закрылись Франция и Португалия – минимум риска в атаках, максимум внимания у своих ворот. Португальцы почему-то сбились на дальние забросы и навесы, но Салиба легко справлялся с Криштиану Роналду. А французы какими-то сумбурными перемещениями хотели удивить соперника, но только себя путали больше.

Первый тайм завершился с одним ударом в створ – это Тео Эрнандес приложился с 27 метров. Событий было настолько мало, что нас порадовали и скоростью полёта мяч – 127 километров в час. Ну а Диогу Кошта справился с этим ударом без особых проблем. Второй раз португальскому голкиперу пришлось вступить в игру на 50-й минуте, когда Килиан Мбаппе, на второй тайм вышедший без маски, проверил его бдительность.

Португалия на ответ разорилась только после часа игры. Зато как: Бруну Фернандеш на правом углу штрафной площади оказался и мощно пробил в дальний – Меньян спас Францию. Далее Жоау Канселу примерно из той же точки крутил в «девятку», но немного не попал. А плотный удар Витиньи со средней дистанции и добивание Роналду пяткой снова парировал Меньян.

Взбодрилась и Франция: Коло-Муани протаранил двоих, обыгрался с Гризманном и пробил так, что только нога Диаша преградила мячу путь в створ. Следом Камавинга просочился в штрафную площадь с правого фланга, вывалился на голкипера Эдуардо и перекинул того, вот только в створ не попал. А обводящий удар Усмана Дембеле из-за пределов штрафной площади «чиркнул» крестовину и ушёл пределы поля.

Чуть разыгрались под занавес матча Франция и Португалия, но этого не хватило для завершения матча за 90 минут, выяснение отношений перетекло в овертайм. Его, как и конец основного времени, играли уже спокойно. Будто испугавшись собственной прыти. Какие-то полумоменты у Португалии ещё возникали, но на серию пенальти команды согласились заранее. И по чёткому маршруту до неё добрались. До футбольной лотереи не «дожили» Мбаппе, Камавинга, Леау и Витинья. Их тренеры заменили до серии пенальти.

Первым же пошёл бить Усман Дембеле, и наконец-то отправил мяч в сетку – 0:1. Криштиану Роналду перед ударом взял большую паузу, но тоже пробил точно – 1:1. Следом свои попытки реализовали Фофана, Бернарду Силва и Кунде, а вот Жоау Фелиш пальнул в штангу. Барколя, Нуну Мендеш и Тео Эрнандес пробили точно – 4:5.

Сборная Франции в серии пенальти переиграла Португалию и в полуфинале Евро-2024 сыграет против Испании.