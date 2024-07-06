Кроос сделал заявление после завершения карьеры

Полузащитник Тони Кроос в пятницу провёл последний матч в профессиональной карьере, ведь сборная Германии проиграла Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. После игры Кроос дал комментарий.

«Я рад, что смог помочь сборной Германии стать немного лучше. Но сегодня нам очень грустно. У была большая цель, но теперь наша мечта разбилась. Очень горько», - слова Крооса приведены на сайте Немецкого футбольного союза.

Стоит сказать, что Тони Кроос решил повесть бутсы на гвоздь достаточно рано – уже в 34 года.

Напомним, что сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2 по итогам дополнительного времени.