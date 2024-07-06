Мбаппе заменили в матче сборной Франции на Евро-2024

Сборная Франции в пятницу вечером играет против Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы. После 90 основных минут на табло горел счёт 0:0, хотя игра была вовсе не скучной. В итоге матч перетёк в дополнительное время.

Стоит отметить, что между дополнительными таймами звёздный нападающий французской сборной Килиан Мбаппе был заменён. Судя по всему, Дидье Дешам принял такое решение из-за усталости звёздного футболиста. На замену вместо Мбаппе вышел Брэдли Баркола.

Следить за матчем между сборными Португалии и Франции можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.