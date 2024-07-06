​Сегодняшний поединок Нидерланды – Турция «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире

На чемпионате Европы по футболу сегодня, 6 июля 2024 года, будут сыграны два матча 1/4 финала. Первый поединок игрового дня между сборными Англии и Швейцарии общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире. Встреча запланирована на 19:00 по московскому времени.

Заключительный матч 1/4 финала чемпионата Европы, который начнётся в 22:00 мск, между сборными Нидерландов и Турции не будет показан в прямом эфире телеканалом «Матч ТВ».

Найти обе трансляции матчей 1/4 финала Евро-2024, которые будут сыграны в субботу, вы можете на нашем спортивном портале в соответствующем разделе.