Роналду съел кусок банана во время матча Евро-2024

В пятницу вечером сборные Португалии и Франции сражаются в четвертьфинале чемпионата Европы. 90 основных минут командам не хватило для выявления сильнейшего – английский арбитр Майкл Оливер дал свисток при счёте 0:0.

Любопытно, что во время небольшого перерыва перед экстра-таймом звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду съел кусок банана, который ему дал кто-то из штаба команды. Очевидно, Роналду рассчитывает восстановить силы за счёт этого питательного продукта.

Следить за матчем между сборными Португалии и Франции можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.