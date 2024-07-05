Мерино рассказал, как забил победный гол Германии

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы. «Красная фурия» взяла верх над Германией по итогам дополнительного времени. Победный гол забил Микель Мерино на 119-й минуте встречи. После игры хавбек сборной Испании дал комментарий по поводу своего гола.

«Всё произошло в какие-то доли секунды. Когда увидел, что мяч у Дани, то понимал – ему хватит мастерства, чтобы сделать идеальную подачу. Я забежал за спину Рюдигеру, и навес действительно оказался идеальным. Мне оставалось лишь добежать до нужной позиции, прыгнуть и подстроиться под мяч для удара головой», - слова Мерино приведены на сайте УЕФА.

Свой полуфинальный матч чемпионата Европы сборная Испании проведёт во вторник, 9 июля. Соперником «красной фурии» станет либо Португалия, либо Франция. Эти команды сражаются за путёвку в полуфинал прямо сейчас, следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции.

Только Платини и Довбик забивали победные голы на Евро позднее, чем Мерино