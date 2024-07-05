Ольмо: «Думаю, это мой лучший день в сборной Испании»

Вечером пятницы сборная Испании оформила победу над сборной Германии в матче четвертьфинала Евро-2024. Одним из главных героев встречи стал Дани Ольмо – он забил в ворота Бундестим, а потом оформил навес на Микеля Мерино, забившего победный гол.

Ольмо прокомментировал минувший матч, который он ещё долго не забудет. Ведь по его итогу он признан лучшим игроком.

«Было тяжело, но мы празднуем и наслаждаемся моментом победы. Шли в атаку, у меня появилось пространство для навеса. Видел, что в штрафную набегают Хоселу и Микель Мерино. Мерино дал мне знак, что он готов. Он отлично завершает атаки, здорово играет головой. И в этот раз он превосходно сделал свою работу», - цитирует Дани официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Ольмо вышел не в стартовом составе «красной фурии». Он появился на поле вынужденно из-за трамвы Педри на первых минутах матча.

Сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро