Тренер сборной Испании высказался после выхода в полуфинал Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий после победы над Германией (2:1 по итогам экстра-тайма) и выхода в полуфинал чемпионата Европы.

«Это тот самый момент, когда мы можем насладиться проделанной работой и тем, что мы совершили. В следующие несколько дней посмотрим, удастся ли нам ещё прибавить физически. Уверен, все мои игроки готовы к полуфиналу. Они действуют на высочайшем уровне», - слова де ла Фуэнте приведены на сайте УЕФА.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Испании будет играть с победителем матча Португалия – Франция. Следить за этой игрой можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что полуфинал Евро-2024 с участием Испании пройдёт во вторник, 9 июля.