Пальинья не поможет Португалии при выходе в полуфинал Евро-2024

В пятницу вечером на чемпионате Европы в четвертьфинале сражаются борные Португалии и Франции. По ходу второго тайма жёлтую карточку после подката получил португальский полузащитник Жоау Пальинья.

Для Пальиньи это предупреждение стало вторым на Евро-2024. Это означает, что в случае выхода Португалии в полуфинал Пальинья не сыграет по причине дисквалификации.

Отметим, что победитель матча Португалия – Франция в полуфинале чемпионата Европы сыграет против Испании. «Красная фурия» в пятницу обыграла Германию по итогам 120 игровых минут со счётом 2:1.

Следить за матчем Португалия – Франция можно в текстовой трансляции.