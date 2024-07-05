Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Пальинья не поможет Португалии при выходе в полуфинал Евро-2024

05 Июля 2024 • 23:40 Комментировать
Португалия
0:0
Франция

В пятницу вечером на чемпионате Европы в четвертьфинале сражаются борные Португалии и Франции. По ходу второго тайма жёлтую карточку после подката получил португальский полузащитник Жоау Пальинья.

Для Пальиньи это предупреждение стало вторым на Евро-2024. Это означает, что в случае выхода Португалии в полуфинал Пальинья не сыграет по причине дисквалификации.

Отметим, что победитель матча Португалия – Франция в полуфинале чемпионата Европы сыграет против Испании. «Красная фурия» в пятницу обыграла Германию по итогам 120 игровых минут со счётом 2:1.

Следить за матчем Португалия – Франция можно в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Жоау Пальинья

Новости по матчу

Сегодня, 06 Июля
00:46
Определилась первая пара 1/2 финала Евро-2024
00:44
Роналду покидает Евро-2024: Франция в серии пенальти переборола Португалию и шагнула в полуфинал
00:20
Мбаппе заменили в матче сборной Франции на Евро-2024
05 Июля
23:59
Роналду съел кусок банана во время матча Евро-2024
23:40
Пальинья не поможет Португалии при выходе в полуфинал Евро-2024
23:28
Дешам снял с игры Гризманна спустя 60 минут матча четвертьфинала Евро
23:19
Судья потерял жёлтую карточку на Евро-2024
22:04
Хомуха рассказал, как маска влияет на игру Мбаппе
21:43
С кем Испания сыграет в полуфинале Евро-2024
21:20
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 14
21:08
Булыкин рассказал, кто выиграет в противостоянии Роналду и Мбаппе
20:53
Мбаппе – в основе сборной Франции на матч Евро-2024 против Португалии
20:53
Роналду – в основе: Сборная Португалии объявила состав на игру против Франции
19:51
Роналду может стать тренером – Педру Мендеш
17:28
Колосков: «Роналду всё ещё очень опасен для соперников»
16:46
Смородская: «Все видят, что это уже не тот Роналду»
16:12
Роналду забьёт, но Португалия вылетит – экс-игрок сборной России дал прогноз
15:42
Бернарду Силва высказался о слезах Роналду
15:27
Шишкин — о матче Португалия – Франция: «Возможно, всё решится в серии пенальти»
14:37
Масалитин: В матче Португалия – Франция столкнутся два разных стиля
13:55
Ещенко ответил, кто выйдет в полуфинал Евро-2024 в паре Португалия – Франция
12:15
Изидор назвал фаворита матча Евро-2024 между Португалией и Францией
11:43
Щербаченко: «Роналду уже не может вытащить Португалию» 1
11:30
​«Матч ТВ» не покажет сегодня поединок Португалия – Франция
11:00
Португалия – Франция: Роналду, Мбаппе и какие ещё ребята запрыгнут в стартовые составы 3
02:24
Дешам запланировал одно изменение в составе сборной Франции перед матчем с Португалией
02:22
Португалия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Июля
23:26
Мбаппе рассказал, почему ему не хватает Погба в сборной Франции 1
22:18
Пономарёв: «Роналду нельзя было брать на Евро, ему уже 39 лет» 5
20:45
Дьяков считает, что Португалия проиграет Франции, если Роналду появится на поле
19:50
Дешам: «Португалия – одна из лучших команд Европы»
19:38
«Мне больно из-за критики в его адрес» - Мбаппе поддержал партнёра по сборной Франции
19:11
Мбаппе высказался о шансах сборной Франции выиграть Евро-2024 1
18:09
Ставка и прогноз на точный счёт матча Португалия — Франция Евро 2024 — 5 июля 2024
17:29
Балахнин: В игре Португалии и Франции на первый план не выйдет личность Мбаппе или Роналду
17:18
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия — Франция Евро-2024 — 5 июля 2024
14:54
Португалия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:21
Сёмин: «Франция должна быть в финале Евро-2024»
13:07
Сёмин: Португалия пройдёт Францию, если решит проблему Роналду
10:59
Мендеш: «Мы все мотивированы перед матчем с Францией, это большая игра»
08:28
Проверенный прогноз и ставка на матч Португалия – Франция плей-офф Евро-2024 – 5 июля 2024
03 Июля
22:14
​Роналду или Мбаппе мы увидим в полуфинале Евро-2024: прогноз экспертов
19:30
Борис Игнатьев: «Роналду и Мбаппе на этом Евро - тени самих себя»
18:41
Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя 2
17:27
Назначены судьи на матчи Испания – Германия и Португалия – Франция
16:44
Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая 2
15:48
Колосков назвал самые интересные четвертьфиналы Евро-2024
15:32
Мостовой ответил критикам Роналду
15:24
Мостовой оценил шансы Диогу Кошты на переход в топ-клуб
14:57
Фергюсон объяснил, почему ему сложно представить Роналду на чемпионате мира – 2026 1
14:05
Петрушин оценил расклады в четвертьфинальных парах Евро 1
00:06
Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 3
00:01
Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 1
02 Июля
23:54
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 17
23:53
Определились все пары 1/4 финала Евро-2024
08:18
Рискованная ставка и прогноз на матч Португалия – Франция Евро-2024 – 5 июля 2024
02:07
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия – Франция Евро-2024 – 5 июля 2024
01:01
Канте не проигрывает в 19 подряд матчах крупных турниров – рекорд
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией Неймар сделал выбор между Роналду и Месси
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Испания Испания
Германия Германия
2
1
2.55 3.35 2.95
Видео
Окончен после пенальти
Португалия Португалия
Франция Франция
0
0
3.35 3.20 2.40
Видео
06.07.24 в 19:00
Англия Англия
Швейцария Швейцария
2.17 3.20 3.90
Видео
06.07.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Турция Турция
1.63 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
00:51 · Чемпионат Европы 2024
Шок дня: Франция дошла до полуфинала Евро, ни разу не забив с игры сама 3
00:50 · Чемпионат Европы 2024
«Матч ТВ» покажет только один матч 1/2 финала Евро-2024 – известна игра
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Кроос сделал заявление после завершения карьеры
00:20 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе заменили в матче сборной Франции на Евро-2024
00:01 · Чемпионат Европы 2024
​Сегодняшний поединок Нидерланды – Турция «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире 1
05 Июля
23:59 · Чемпионат Европы 2024
Роналду съел кусок банана во время матча Евро-2024
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Мерино рассказал, как забил победный гол Германии
23:47 · Чемпионат Европы 2024
Ольмо: «Думаю, это мой лучший день в сборной Испании»
23:46 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Испании высказался после выхода в полуфинал Евро-2024
23:40 · Чемпионат Европы 2024
Пальинья не поможет Португалии при выходе в полуфинал Евро-2024
23:35 · Чемпионат Европы 2024
Спорная игра рукой Кукурельи: УЕФА рекомендует не ставить пенальти в таких случаях
23:28 · Чемпионат Европы 2024
Дешам снял с игры Гризманна спустя 60 минут матча четвертьфинала Евро
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Испании: «Кроос должен был получить красную карточку за фол против Педри»
23:20 · Чемпионат Европы 2024
Роналду первым в истории сыграл в 30 матчах на Евро
23:19 · Чемпионат Европы 2024
Судья потерял жёлтую карточку на Евро-2024
23:16 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин: «Кто выйдет из части сетки с Испанией – станет чемпионом Европы»
23:14 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании впервые обыграла хозяйку крупного турнира
23:04 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн высказался о Кроосе после последнего матча в его карьере
22:51 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024
22:46 · Чемпионат Европы 2024
Корнеев: «Может быть, решение Крооса завершить карьеру и правильное»
22:44 · Чемпионат Европы 2024
Мората не будет дисквалифицирован 5
22:36 · Чемпионат Европы 2024
Испания сыграет в финале Евро? УЕФА указал на интересный факт 4
22:34 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия 1
22:29 · Чемпионат Европы 2024
Бушманов: «Немцы хотели запугать молодую испанскую сборную, у них был план играть жёстко» эксклюзив
22:28 · Чемпионат Европы 2024
Только Платини и Довбик забивали победные голы на Евро позднее, чем Мерино
Все новости