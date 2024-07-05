Спорная игра рукой Кукурельи: УЕФА рекомендует не ставить пенальти в таких случаях

Сборная Испании обыграла Германию в четвертьфинале чемпионата Европы по итогам дополнительного времени. У Бундестим имелись претензии к арбитру, когда во втором дополнительном тайме мяч попал в руку Марку Кукурелье в штрафной площади.

Журналист Дейл Джонсон написал в социальных сетях о том, что на брифинге перед турниром УЕФА приводил похожий пример. Тогда говорилось, что за такую игру рукой пенальти ставить не нужно, учитывая некоторые моменты, в частности направленность руки скорее вниз.

Журналист Бен Джейкобс тоже ссылается на рекомендации УЕФА о том, что в таких ситуациях фиксировать нарушение не нужно, ведь рука опущена и не увеличивает тело игрока неестественным образом.

Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран