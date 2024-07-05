Дешам снял с игры Гризманна спустя 60 минут матча четвертьфинала Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провёл неожиданную замену в матче со сборной Португалии. Он снял с игры опытного игрока атаки в лице Антуана Гризмана – тот ушёл на скамейку запасных на 67-й минуте второго тайма. Заменил его на поле Усман Дембеле. Эта замена стала первой в матче у сборной Франции.

Напомним, что к середине второго тайма в матче португальцев и французов счёт не открыт. Победитель этой четвертьфинальной пары в левой части сетки Евро-2024 сыграет в полуфинальном поединке со сборной Испании.

Текстовую трансляцию игры Португалия – Франция проводит наш портал.