Тренер сборной Испании: «Кроос должен был получить красную карточку за фол против Педри»

В пятницу на чемпионате Европы встречались сборные Испании и Германии. «Красная фурия» победила со счётом 2:1 в четвертьфинале по итогам 120 игровых минут. В самом начале игры травму получил испанский полузащитник Педри. По мнению рулевого испанской сборной Луиса де ла Фуэнте, Тони Кроос заслуживал удаления за нарушение правил против Педри.

«Я думаю, что за фол против Педри Тони Кроос долен был получить красную карточку», - слова де ла Фуэнте приводит журналистка Хелена Кондис.

Стоит сказать, что матч против Испании стал для 34-летнего Тони Крооса последним в профессиональной карьере.