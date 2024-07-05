Роналду первым в истории сыграл в 30 матчах на Евро

Вечером пятницы встречаются в Гамбурге сборные Франции и Португалии. Игра проходит в рамках четвертьфинала Евро-2024.

Форвард португальской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Таким образом, Роналду играет в своём юбилейном, 30-м по счёту матче чемпионата Европы. Первым для Криштиану стал Евро-2004, прошедший в Португалии 20 лет назад.

Второй в рейтинге - его товарищ по команде Пепе, у него 23 матча. На третьем месте идёт голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.

Напомним, что победитель матча сборных Португалии и Франции выйдет на сборную Испании в полуфинале. Ранее «красная фурия» в дополнительное время обыграла сборную Германии – 2:1.