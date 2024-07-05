Судья потерял жёлтую карточку на Евро-2024

В пятницу вечером футбольная Европа следит за матчем сборных Португалии и Франции в четвертьфинале Евро-2024. По ходу второго тайма на поле произошёл довольно забавный эпизод. Английский арбитр Майкл Оливер потерял жёлтую карточку во время бега. На помощь рефери пришёл полузащитник сборной Португалии Витинья. Представитель «ПСЖ» взял жёлтую карточку и вернул её Оливеру.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Португалии и Франции можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. За час игрового времени команды не смогли открыть счёт.