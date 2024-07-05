Аршавин: «Кто выйдет из части сетки с Испанией – станет чемпионом Европы»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин порассуждал о турнирной сетке Евро-2024. По его мнению, победителем Евро станет та команда, которая выйдет в финал из левой части сетки плей-офф.

«Кто выйдет из этой части сетки, тот станет чемпионом Европы. Что Испания хорошо играет на этом турнире и, наверное, лучше всех, с этим никто не поспорит. Сегодня им нужно было не дрогнуть, когда счет стал 1:1, проявить характер», - говорит Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вечером пятницы сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Германии – 2:1. В полуфинале «красная фурия» сыграет с победителем матча Франция – Португалия, он проходит прямо сейчас в Гамбурге.

Ранее Аршавин оценил работу англичанина Энтони Тэйлора на матче сборных Испании и Германии.