Сборная Испании впервые обыграла хозяйку крупного турнира

Сборная Испании в пятницу осчастливила своих болельщиков победой над Германией в четвертьфинале чемпионата Европы. «Красная фурия» победила со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени.

Как сообщает Squawka, сборная Испании впервые в своей истории смогла обыграть хозяина на крупном турнире. Покорить это достижение «красной фурии» удалось с десятой попытки. В предыдущих девяти таких матчах испанцы либо проигрывали хозяевам, либо играли вничью.

В прошлый раз сборная Испании играла против хозяина на крупном турнире на чемпионате мира – 2018. Тогда «красная фурия» проиграла России по пенальти после ничьей 1:1.