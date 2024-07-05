Нагельсманн высказался о Кроосе после последнего матча в его карьере

Тони Кроос в пятницу провёл последний матч в профессиональной карьере. Конечно, полузащитник сборной Германии хотел провести ещё две игры, но команда вылетела с Евро-2024 уже в четвертьфинале. В пятницу вечером Бундестим со счётом 1:2 проиграла Испании по итогам 120 игровых минут.

После поражения комментарий по поводу Тони Крооса дал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

«Думаю, это уникальный футболист для нашей страны. Безусловно, один из лучших в истории. Все знают о его успехах, но не все знают, какой он человек. Когда он переживал очень сложный момент в своей жизни, он открыто проговаривал это с командой. Он всегда считает себя частью коллектива», - слова Нагельсманна приведены на сайте УЕФА.

Отметим, что Тони Кроос решил завершить карьеру уже в возрасте 34 лет. О своём решении немецкий полузащитник объявил незадолго до завершения клубного сезона 2023/2024.