Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал комментарий по поводу вылета команды с чемпионата Европы. Как известно, в пятницу Бундестим на стадии четвертьфинала проиграла Испании со счётом 1:2 по итогам 120 игровых минут.

«Я сказал своим игрокам, что они не заслуживали такого исхода, вылета с турнира. Мы все скучаем по нашим семьям, но никто не хотел разъезжаться. С самого начала этих полутора месяцев... Атмосфера в нашем коллективе была превосходной. Мы сделали всё для того, чтобы победить в этом матче», - слова Нагельсманна приведены на сайте УЕФА.

Сборная Германии ставила перед собой задачу выиграть домашний чемпионат Европы. Впрочем, Бундестим покидает турнир уже по итогам 1/4 финала. В следующий раз немецкая национальная команда соберётся в сентябре.

Добавим, что сборная Испании после прохода Германии будет играть в полуфинале Евро-2024 либо против Португалии, либо против Франции.