Корнеев: «Может быть, решение Крооса завершить карьеру и правильное»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о Тони Кроосе. В свои 34 года немец 5 июля провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Его команда, сборная Германии проиграла сборной Испании (1:2).

«Кроос делал больше работы, чем обычно. Он не успевал, у него ноги сводило. Может быть, решение закончить карьеру и правильное», - говори Корнеев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в первые минуты матча из-за жестких единоборств с участием Крооса сборная Испании потеряла Педри.

«Отсюда и эти стыки жесткие на желтую или красную. Он нигде не успевал просто», - добавил Корнеев.

Больше подробностей о прошедшем матче между сборными Испании и Германии – здесь.