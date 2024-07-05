Сборная Испании пробилась в полуфинал Евро-2024, где сыграет либо против Португалии, либо против Франции. При этом «красная фурия» потеряла нескольких игроков из-за дисквалификаций и травм.

Как сообщает Tiempo de Juego, Альваро Мората на самом деле не получал жёлтой карточки на скамейке запасных в концовке. Информация уже была подтверждена. Это означает, что Мората не будет дисквалифицирован на полуфинал чемпионата Европы.

Очевидно, титр с информацией о предупреждении для Мораты был показан ошибочно.

Напомним, что Испания в четвертьфинале Евро-2024 обыграла Германию со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени.