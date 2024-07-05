Испания сыграет в финале Евро? УЕФА указал на интересный факт

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы. В пятницу вечером команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Германию со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборная Испании стала лишь третьей командой, которой удалось выиграть пять матчей подряд на одном чемпионате Европы без учёта серий пенальти.

Ранее такие серии на чемпионатах Европы выдавали только две команды – сборная Франции на Евро-1984 и сборная Италии на Евро-2000. В обоих случаях команды в итоге доходили до финала. Хороший знак для испанцев?

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Португалия – Франция.