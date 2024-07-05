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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания сыграет в финале Евро? УЕФА указал на интересный факт

05 Июля 2024 • 22:36 Комментировать (5)
Испания
2:1
Германия

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы. В пятницу вечером команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Германию со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборная Испании стала лишь третьей командой, которой удалось выиграть пять матчей подряд на одном чемпионате Европы без учёта серий пенальти.

Ранее такие серии на чемпионатах Европы выдавали только две команды – сборная Франции на Евро-1984 и сборная Италии на Евро-2000. В обоих случаях команды в итоге доходили до финала. Хороший знак для испанцев?

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Португалия – Франция.

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Комментарии (4) Все комментарии
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shadow-live@tut.by
05 Июля 2024 в 22:56
мы все, кажется попали в другую временную вилку
З.Ы. еще горит от судьишки тейлора
Francisco Gento
05 Июля 2024 в 22:52
Англия может не согласиться
kalibr
05 Июля 2024 в 22:50
Италия в 2000-м не выигрывала ЕВРО
Вайнах 06
05 Июля 2024 в 22:49
Особенно Италия выиграла евро 2000)) прям без 2-х секунд выиграла, но Вильтор с вами не согласится))
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