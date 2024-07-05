Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия

Бронзовый призёр Евро-2008 Андрей Аршавин оценил работу главного рефери матча сборных Испании и Германии. Эти команды играли друг с другом вечером пятницы, победу одержала «красная фурия» благодаря голу в дополнительное время – 2:1.

По мнению Аршавина, английский арбитр просто провалил матч.

«Все на Евро здорово судят, а Тэйлор провалил матч. Было много микрофолов, где он мог показать немцам желтую карточку. В первом эпизоде Кроос просто убрал Педри, он не смог играть», - говорит Аршавин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что испанцы сыграют в полуфинале с победителем пары Франция – Португалия. Эти команды играют друг с другом прямо сейчас.