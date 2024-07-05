Бушманов: «Немцы хотели запугать молодую испанскую сборную, у них был план играть жёстко»

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о четвертьфинальном матче чемпионата Европы, в котором Испания выиграла у сборной Германии.

- Игра оправдала ваши ожидания?

- Конечно. На сегодняшний день это лучший матч на Евро и по качеству игры, и по интриге.

- Вам не показалось, что немцы слишком грубо играли? Испанцам пришлось заменить Педри в начале матча по травме.

- Это да. Думаю, у них был план сразу сыграть максимально плотно, близко, жестко. Видимо, немцы учитывали, что испанская сборная молодая, и попытались ее запугать.

- Дополнительное время – это логичный исход основного времени встречи?

- Да. На самом деле и испанцы могли забить в контратаке. Немцы уже рисковали, оголяли тылы. Но с другой стороны мы все знаем немецкий характер, и мы увидели, что они все-таки в концовке дожали испанцев и сравняли счет.

- От какой из этих двух сборных ждали большего или обе сыграли в свою полную силу?

- Да. Обе команды провели хороший матч. Понятно, что они не все реализовали, и в обороне были ошибки с обеих сторон, но уровень футбола был высокий у обеих сборных.

- Наиграла Испания на победу?

- Да.

- Есть мнение, что именно из этой пары выйдет победитель Евро. Согласны с этим?

- Обе сборные оставили много сил на поле, и я не знаю, успеют ли испанцы восстановиться к следующей встрече. Плюс Карвахаль пропустит следующий матч. Пока по игре это была сильнейшая пара. Но я думаю, что французы могут прибавить.

- В чем нужно прибавлять испанцам?

- Они с первой игры проводят стабильные матчи. Показывают очень высокий уровень игры. Надо ли прибавлять? Скорее сохранять свой уровень, который они демонстрируют на Евро.

- Такая тактика оправдана или лучше как немцы, которые берегли силы на групповом этапе?

- Испанцы играют по-другому. Они любят контролировать мяч от начала и до конца. Плюс команда более молодая, есть азарт, который влияет на ребят. Они хотят в каждой встрече выкладываться по максимуму.

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Елена Григорьевская