Только Платини и Довбик забивали победные голы на Евро позднее, чем Мерино

Сборная Испании стала полуфиналистом чемпионата Европы. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Германию со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени. Победный гол Микель Мерино забил в момент, когда таймер показывал 118 минут и 52 секунды.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, более поздние победные голы на чемпионате Европы забивали только француз Мишель Платини (118 минут и 53 секунды на Евро-1984) и украинец Артём Довбик (120 минут и 36 секунд на Евро-2020).

В полуфинале чемпионата Европы сборная Испании будет играть либо против Португалии, либо против Франции. Следить за матчем этих команд можно в текстовой трансляции.