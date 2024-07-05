Лапочкин считает, что Тэйлор верно не назначил пенальти в матче Испания – Германия

Спорный эпизод возник во время матча сборных Испании и Германии. В дополнительном тайме сфера попала в руку защитнику «красной фурии» Марку Кукурелье после удара игрока немецкой команды. Однако рефери матча Энтони Тэйлор не назначил пенальти.

С ним согласен Сергей Лапочкин, бывший рефери.

«Рука чуть отставлена, но она в его естественном положении и расслаблена, мяч от неё отлетает. Руки не должны быть по швам, поэтому нормальный футбольный момент. Я не помню таких моментов, что за такие руки назначались пенальти», - говорит Лапочкин «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря голу Микеля Мерино испанцы победили во втором дополнительном тайме и прошли дальше – 2:1. В полуфинале «красная фурия» сыграет с победителем пары Франция – Португалия. Эти команды выясняют отношения в Гамбурге прямо сейчас.